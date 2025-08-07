Ultime News

7 Ago 2025 Cremona Summer Festival: Gran Galà
Lirico dell'Orchestra Miskolc Symphony
7 Ago 2025 Centropadane Eng srl, FDI: "Stop
polemiche, pensare a ruolo società"
7 Ago 2025 Casalbuttano, 36enne in carcere
per fatti commessi a Rimini
7 Ago 2025 CR1 a tinte grigiorosse: in diretta
l'amichevole Reggiana-Cremonese
7 Ago 2025 Sicurezza, il Quartiere Centro chiede
risposte: incontro La Fata - Canale
Foggia, donna uccisa a coltellate in strada: aveva denunciato l’ex. E’ caccia al killer

(Adnkronos) – Una donna di 47 anni è stata uccisa la notte scorsa a coltellate in una strada del centro storico di Foggia. La vittima, di origine marocchina, a quanto si apprende aveva presentato una denuncia nei confronti dell’ex compagno tunisino di 47 anni e nei suoi confronti era stato disposto il divieto di avvicinamento.  

Secondo quanto ricostruito finora, la donna quando si è accorta del pericolo ha contattato le forze dell’ordine ma l’aggressore l’ha subito colpita con un coltello ed è poi scappato. Sul posto è arrivata la Polizia che ha avviato le indagini e le ricerche dell’assassino.  

