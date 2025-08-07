Gaza e il piano di Israele per l’occupazione totale, oggi la decisione del governo Netanyahu

(Adnkronos) – Il primo ministro Benjamin Netanyahu riunirà il suo gabinetto di sicurezza oggi, giovedì 7 agosto, alle 18 (ora locale, le 17 in Italia), nel suo ufficio a Gerusalemme. Secondo il Times of Israel, dovrebbe essere approvata l’occupazione militare totale della Striscia. Ma all’interno dell’esecutivo ci sono posizioni divergenti, e l’opposizione maggiore viene dall’esercito.

“Ho avvertito Netanyahu che occupare Gaza è una pessima idea. Non si va in guerra se non si ha il sostegno del popolo. Occupare Gaza è una pessima idea dal punto di vista operativo, morale ed economico”, ha detto alla stampa il leader dell’opposizione israeliana, Yair Lapid, dopo un briefing sulla sicurezza con Netanyahu. “Non si manda lo Stato di Israele in guerra se la maggioranza del popolo non è d’accordo con te, e il popolo di Israele non è interessato a questa guerra”, ha detto Lapid al premier.

Secondo quanto riferito, il gabinetto dovrebbe approvare una piena occupazione militare della Striscia durante la riunione, nonostante il capo di Stato maggiore dell’Idf, Eyal Zamir, e gli ufficiali dell’esercito abbiano messo in guardia da questa eventualità. I funzionari militari ritengono che se Israele procederà con il piano, questo porterà a pesanti perdite tra le truppe israeliane. Gli ufficiali della difesa stimano che “decine” di soldati potrebbero essere uccisi e un gran numero sarebbe ferito nell’operazione, ha riferito l’emittente pubblica Kan. E hanno anche avvertito del rischio che la conquista di tutta Gaza comporterebbe per i restanti ostaggi, dato che finora l’Idf si è astenuto dall’operare consapevolmente nelle aree in cui si ritiene siano detenuti. Secondo Kan, gli ufficiali ritengono che gli ostaggi potrebbero essere uccisi intenzionalmente dai loro rapitori se l’esercito israeliano si avvicinasse.

Zamir ha presentato a Netanyahu diversi piani per espandere gradualmente le operazioni militari nella Striscia di Gaza, volti a fornire al governo la possibilità di sospendere i combattimenti qualora riprendessero le trattative per la presa degli ostaggi.

“E’ diritto e dovere del capo di stato maggiore dell’Idf esprimere la propria posizione nelle sedi appropriate”, ha affermato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, nel contesto delle tensioni. Ma, in un post su X, ha sottolineato che, una volta che la classe politica avrà preso le decisioni, “le Idf le metteranno in atto”.

Dal canto suo l presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che non interferirà con i piani israeliani di occupare l’intera Striscia di Gaza. “Dipenderà in gran parte da Israele”, ha detto riguardo la proposta del primo ministro israeliano di prendere il controllo dell’intera enclave. E ha affermato che il suo obiettivo principale è quello di sfamare gli abitanti di Gaza “che evidentemente non se la passano molto bene con il cibo”. Trump ha aggiunto che “Israele ci aiuterà in termini di distribuzione e anche di denaro, così come gli Stati arabi”.

Se confermate, le notizie di possibili estensioni delle operazioni militari a Gaza risultano “profondamente allarmanti”. A dichiararlo è stato Miroslav Jenca, assistente segretario generale delle Nazioni Unite, intervenendo ad una riunione del Consiglio di Sicurezza sulla situazione a Gaza. “Le ultime notizie riguardanti una possibile decisione di Benjamin Netanyahu di espandere le operazioni militari di Israele attraverso la Striscia di Gaza, se vere, sono profondamente allarmanti”, ha affermato. “Questo comporterebbe il rischio di catastrofiche conseguenze per milioni di palestinesi e potrebbe ulteriormente mettere a repentaglio le vite degli ostaggi ancora a Gaza. Il diritto internazionale è chiaro al riguardo: Gaza è e deve restare parte integrante del futuro Stato Palestinese”, ha affermato.