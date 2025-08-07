Un racconto al giorno per tutta l’estate. È la proposta di CremonaOggi, CremaOggi e OglioPoNews al proprio pubblico. Sono gli elaborati del Corso di scrittura “Raccontare una storia” realizzato in collaborazione con la Scuola Belleville e che ha visto la partecipazione di una cinquantina di allievi. Il racconto doveva contenere due elementi. Il primo: un telefono che squilla che determina conseguenze da un punto di vista narrativo. Il secondo: qualcosa di non detto. Oggi vi proponiamo il racconto di Luisa Manfredini. Qui trovate tutti i racconti.

Era stato difficile strappare alla mamma il permesso di rientrare a mezzanotte, novella Cenerentola. Mamma e papà temevano il mondo fuori, gelosi di Camilla e dei suoi fratelli più piccoli mentre la più grande, Marta, era già sposata. C’erano sempre discussioni per gli accordi sulle uscite concesse a Camilla. La pratica religiosa era condizione assoluta: catechismo, adunanza, messa, benedizione, distribuzione del giornalino parrocchiale. «È tuo dovere!», questo il mantra per contrattare uscite e rientri. “Che palle!” pensava Camilla mentre sorrideva a denti stretti prima di uscire con i giornalini da distribuire. La scuola, altro compito da svolgere senza mai la gratificazione di un «Brava» (lei lo era), perché «Come papà fa il suo dovere lavorando, tu studiando devi fare il tuo”.

