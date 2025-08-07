Ultime News

La Cina ora teme l’epidemia di Chikingunya causata dalle zanzare

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Il vicepremier cinese Liu Guozhong ha chiesto il massimo impegno per sconfiggere l’epidemia di febbre Chikungunya, una malattia virale trasmessa dalle zanzare. Tra le aree più colpite, il distretto di Shunde, nella città di Foshan. Il vicepremier ha chiesto rigorose misure di quarantena nei porti per prevenire casi importati. La malattia è causata dal virus Chikungunya. Tra i sintomi, febbre, eruzioni cutanee e dolori articolari. Il virus si trasmette all’uomo attraverso le punture di zanzare infette.
