Che ci fosse entusiasmo intorno all’ambiente, dentro e fuori dal campo, lo si era capito già dai festeggiamenti in Piazza del Comune di qualche mese fa, quando la promozione e il salto di categoria erano appena diventati realtà.

Ma il popolo grigiorosso, si sa, tende a stupire, e lo ha fatto ancora una volta: il record societario di abbonamenti, precedentemente fissato a 7.353, è stato battuto nel pomeriggio di giovedì 7 agosto.

Il precedente record risaliva alla stagione 2022-2023, quella del ritorno in Serie A. Prima ancora, il primato apparteneva all’annata 1984-1985 (la prima nella massima serie italiana dopo oltre 50 anni di assenza), con 5.371 abbonati.

Nella stagione appena conclusa le sottoscrizioni erano arrivate a 6.313 e nella annata di Serie B post retrocessione, 6.033 a testimonianza che il supporto ai colori grigiorossi non ha mai perso il suo slancio.

Il numero è destinato a crescere ancora, forse non raggiungendo cifre monstre, ma migliorandosi piano piano nel tempo. L’entusiasmo è infatti aumentato di giorno in giorno con l’apertura della vendita libera, e continuerà fino alla sua chiusura, fissata per mercoledì 27 agosto.

Alcuni settori sono già sold out, come la Curva Sud “Erminio Favalli” e la Tribuna Laterale Sud. “Insieme è tutta un’altra musica” recita lo slogan della campagna abbonamenti, e di questo passo lo Zini, con l’arrivo della Serie A, è pronto a trasformarsi ancora una volta, spinto dalle voci – anzi, dalle canzoni – del popolo grigiorosso.

Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata