Ultime News

7 Ago 2025 Passione per la Cremo da record:
mai così tanti abbonati allo Zini
7 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Amore o punizione?"
7 Ago 2025 Largo Moreni: viabilità in parte
ripristinata, meno disagi al traffico
7 Ago 2025 Nuova ondata di caldo: da qui a
Ferragosto picchi fino a 38 gradi
7 Ago 2025 Cremona-Mantova, dietro all'offerta
il colosso delle costruzioni Cmb
Video Pillole

Ratti e mancanza di sicurezza, sequestrato un ristorante etnico a Roma

ROMA (ITALPRESS) – La Polizia ha sequestrato un ristorante in via Prenestina il cui amministratore ed il socio di maggioranza sono entrambi originari della Repubblica Popolare Cinese. È bastato fare accesso al locale, strutturato su due piani, per riscontrare le prime gravi irregolarità: totale assenza di estintori o, laddove presenti, con revisione scaduta da diversi anni ed utilizzati come fermaporte, uscite di emergenza ostruite, impianto elettrico privo di alcuna manutenzione e pessime condizioni igienico sanitarie nella conservazione degli alimenti.

pc/mca2
Fonte video: Polizia di Stato

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...