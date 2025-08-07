L’assessore all’Ambiente Simona Pasquali rassicura in merito alle preoccupazuni emerse in questo periodo tra i cremonesi circa la folta presenza di grilli, anche nelle abitazioni. Lo fa diffondendo una nota della DG Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia.

“E’ un fenomeno ciclico e naturale, che tende a manifestarsi con maggiore intensità in concomitanza con specifiche condizioni climatiche, come quelle che si stanno verificando quest’anno. Tali condizioni possono favorire la proliferazione di questi insetti, che tuttavia risultano del tutto innocui e non rappresentano un rischio per la salute pubblica.”

Dopo le numerose segnalazioni pervenute riguardo la quantità di grilli presenti nei luoghi pubblici e nelle abitazioni, il Servizio Ambiente ed Ecologia del Comune di Cremona ha chiesto al laboratorio fitosanitario regionale sede di Cremona e alla DG Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste Struttura – Servizio Fitosanitario/Plant Protection Service, delucidazioni in merito alla straordinaria presenza di grilli in città.

Nel riscontro pervenuto, la DG regionale prosegue sconsigliando il ricorso a insetticidi, negli ambienti pubblici e in quelli privati, sia per la poca efficacia che per la potenziale dannosità per l’ambiente e gli altri organismi utili e suggerisce che, “in caso di presenze consistenti all’interno delle abitazioni, può risultare utile un intervento di tipo meccanico.”

Il fenomeno è quindi transitorio e la popolazione di grilli tenderà a ridursi spontaneamente; la loro presenza è innocua e senza rischi per la salute pubblica.

“Ringrazio Regione e il Servizio Ambiente ed Ecologia del Comune di Cremona” – dichiara l’Assessore all’Ambiente Simona Pasquali – “per la risposta competente ed immediata. Abbiamo avuto conferma che è un fenomeno innocuo e transitorio e che quindi possiamo stare tranquilli e pazientare un po’ in attesa che il fenomeno rientri.”

