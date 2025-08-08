Ultime News

8 Ago 2025 Dotazioni Polizia Locale, Vitari:
"Fondi per sei comuni cremaschi"
8 Ago 2025 Occupazione: +5mila posti di
lavoro nel primo trimestre 2025
8 Ago 2025 Ats Valpadana, a disposizione esame
micologico per la raccolta funghi
8 Ago 2025 Cremona Summer Festival, 9 agosto
doppio appuntamento musicale
8 Ago 2025 Cavec, in programma a settembre
l'evento 200 Miglia di Cremona
Video Pillole

A Capaci i funerali della giovane pallavolista morta in una villa

CAPACI (PALERMO) (ITALPRESS) – Una comunità stretta nel dolore e nella volontà di fare piena luce su cosa sia successo nella notte tra venerdì e sabato scorso: la città di Capaci piange Simona Cinà, la giovane pallavolista morta annegata in piscina durante una festa di laurea a Bagheria, nel palermitano. I funerali sono stati celebrati nella Chiesa Madre del paese. Un migliaio i presenti tra parenti, amici, compagni di squadra e
concittadini che hanno voluto condividere un momento di commozione
collettiva.
xd8/abr/gtr

© Riproduzione riservata
