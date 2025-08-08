Un racconto al giorno per tutta l’estate. È la proposta di CremonaOggi, CremaOggi e OglioPoNews al proprio pubblico. Sono gli elaborati del Corso di scrittura “Raccontare una storia” realizzato in collaborazione con la Scuola Belleville e che ha visto la partecipazione di una cinquantina di allievi. Il racconto doveva contenere due elementi. Il primo: un telefono che squilla che determina conseguenze da un punto di vista narrativo. Il secondo: qualcosa di non detto. Oggi vi proniamo il racconto di Daniela Zanotto. Qui trovate tutti i racconti.

La torre ha un falco grigio sui merli e i portoni semiaperti da cui sbircia un fantasma.

Alice è allungata sulla vecchia poltrona girevole, lo sguardo perso sulla reliquia di mattoncini LEGO, dimenticata sulla scrivania.

Dalle imposte della camera filtra la luce triste di un pomeriggio estivo di pioggia e i rumori arrivano attutiti nel chiuso che odora di letto sfatto e calzini usati.

La poltrona cigola in modo sinistro, se non smette di dondolarsi stavolta la rompe definitivamente.

Da poche ore è scaduto il confino in paese vinto nell’ultimo scontro con i suoi.

«Perché non posso andare a dormire da lei?… Cosa vuol dire che abita in città e non conoscete la sua famiglia?”

Continua qui…

© Riproduzione riservata