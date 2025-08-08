Ultime News

8 Ago 2025 Dotazioni Polizia Locale, Vitari:
"Fondi per sei comuni cremaschi"
8 Ago 2025 Occupazione: +5mila posti di
lavoro nel primo trimestre 2025
8 Ago 2025 Ats Valpadana, a disposizione esame
micologico per la raccolta funghi
8 Ago 2025 Cremona Summer Festival, 9 agosto
doppio appuntamento musicale
8 Ago 2025 Cavec, in programma a settembre
l'evento 200 Miglia di Cremona
Nazionali

Palermo, chiesa gremita per il funerale di Simona Cinà: l’omaggio dei compagni di squadra

(Adnkronos) – In tantissimi si sono radunati oggi, venerdì 8 agosto, nella Chiesa Madre di Capaci (Palermo) per dare l’ultimo saluto a Simona Cinà, la ragazza di venti anni morta venerdì scorso in piscina durante una festa di laurea in una villa a Bagheria. Gremito l’interno della chiesa e tante le persone che sono rimaste sulle scale durante la santa messa. Tanti i giovani, tra cui spiccano i compagni di pallavolo della ragazza, che hanno scelto di indossare una maglietta bianca con la scritta Cinà e il numero 24 (quello di Simona). Evidente la commozione dell’intero paese. Per oggi, il sindaco
Pietro Puccio ha proclamato una giornata di lutto cittadino. 

