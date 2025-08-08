Realpolitik – Che ne è dell’ordine mondiale?





ROMA (ITALPRESS) – Che ne è stato dell’ordine mondiale che avevamo conosciuto fino a questo momento? Abbiamo una grande certezza: siamo usciti da quell’ordine liberale che ci aveva accompagnato dalla fine della guerra mondiale. L’ambasciatore Giampiero Massolo, nella nuova puntata della rubrica dell’Italpress Realpolitik, indaga sulle cause che ci hanno portato a questa fase di contrapposizione globale.

