Ultime News

8 Ago 2025 Riaperto largo Moreni: viabilità
ripristinata, altri lavori a settembre
8 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Il Fantasma"
8 Ago 2025 Dotazioni Polizia Locale, Vitari:
"Fondi per sei comuni cremaschi"
8 Ago 2025 Occupazione: +5mila posti di
lavoro nel primo trimestre 2025
8 Ago 2025 Ats Valpadana, a disposizione esame
micologico per la raccolta funghi
Video Pillole

Salute Magazine – 8/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Cresce l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella sanità
– Ordine dei medici, bilancio positivo per il primo semestre dell’anno
– 118, siglato il nuovo contratto di servizio Regione Siciliana-Seus
abr/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...