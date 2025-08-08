Video Pillole
Tg Economia – 8/82025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Bce, la crescita dell’eurozona rallenta
– Pnrr, incentivi per l’acquisto di auto elettriche
– Agroalimentare, un tavolo per promuovere le Indicazioni Geografiche
– L’economia del mare è in grande espansione
