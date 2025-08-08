Ultime News

8 Ago 2025 Riaperto largo Moreni: viabilità
ripristinata, altri lavori a settembre
8 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Il Fantasma"
8 Ago 2025 Dotazioni Polizia Locale, Vitari:
"Fondi per sei comuni cremaschi"
8 Ago 2025 Occupazione: +5mila posti di
lavoro nel primo trimestre 2025
8 Ago 2025 Ats Valpadana, a disposizione esame
micologico per la raccolta funghi
Tg Economia – 8/82025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Bce, la crescita dell’eurozona rallenta
– Pnrr, incentivi per l’acquisto di auto elettriche
– Agroalimentare, un tavolo per promuovere le Indicazioni Geografiche
– L’economia del mare è in grande espansione

