8 Ago 2025 Riaperto largo Moreni: viabilità
ripristinata, altri lavori a settembre
8 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Il Fantasma"
8 Ago 2025 Dotazioni Polizia Locale, Vitari:
"Fondi per sei comuni cremaschi"
8 Ago 2025 Occupazione: +5mila posti di
lavoro nel primo trimestre 2025
8 Ago 2025 Ats Valpadana, a disposizione esame
micologico per la raccolta funghi
Tg News – 8/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump chiede a Meloni un vertice a Roma, ma Putin rifiuta
– La Germania sospende la fornitura di armi a Israele per Gaza
– Morto per botulino in Calabria, disposti i sequestri
– Nord Sardegna, agguato contro soccorritore del 118
– Sequestra e violenta 2 minorenni, 40enne fermato nel milanese
– Nuovo furto nella villa di Fiorello a Roma, bottino ingente
– Oggi la giornata internazionale del gatto
– Previsioni 3B Meteo 9 Agosto
