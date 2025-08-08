Video Pillole
Tg News – 8/8/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump chiede a Meloni un vertice a Roma, ma Putin rifiuta
– La Germania sospende la fornitura di armi a Israele per Gaza
– Morto per botulino in Calabria, disposti i sequestri
– Nord Sardegna, agguato contro soccorritore del 118
– Sequestra e violenta 2 minorenni, 40enne fermato nel milanese
– Nuovo furto nella villa di Fiorello a Roma, bottino ingente
– Oggi la giornata internazionale del gatto
– Previsioni 3B Meteo 9 Agosto
/gtr
– Trump chiede a Meloni un vertice a Roma, ma Putin rifiuta
– La Germania sospende la fornitura di armi a Israele per Gaza
– Morto per botulino in Calabria, disposti i sequestri
– Nord Sardegna, agguato contro soccorritore del 118
– Sequestra e violenta 2 minorenni, 40enne fermato nel milanese
– Nuovo furto nella villa di Fiorello a Roma, bottino ingente
– Oggi la giornata internazionale del gatto
– Previsioni 3B Meteo 9 Agosto
/gtr
© Riproduzione riservata