Ultime News

8 Ago 2025 Riaperto largo Moreni: viabilità
ripristinata, altri lavori a settembre
8 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Il Fantasma"
8 Ago 2025 Dotazioni Polizia Locale, Vitari:
"Fondi per sei comuni cremaschi"
8 Ago 2025 Occupazione: +5mila posti di
lavoro nel primo trimestre 2025
8 Ago 2025 Ats Valpadana, a disposizione esame
micologico per la raccolta funghi
Video Pillole

Tg Sport – 8/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mercato: Hojlund-Milan, Tonali-Juventus. Il Napoli vuole Juanlu
– Alcaraz avverte Sinner, vuole riprendersi il numero uno
– Vasseur fa mea culpa, sottovalutato la sfida di Hamilton
– Bonicelli torna in Italia, trasferito al Niguarda di Milano
– Pallone d’oro: c’è solo Donnarumma, con lui Conte, Cantore e Girelli
/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...