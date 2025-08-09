Ultime News

9 Ago 2025 Emessi 24 ordini di allontanamento
dalla Polizia Locale di Cremona
9 Ago 2025 Giulia, 17 anni: all'ASST di Cremona
operata e guarita da meningocele
9 Ago 2025 Che tempo farà nella
settimana di Ferragosto
9 Ago 2025 Tra conferme e nuove sfide,
la Juvi ridisegna il suo gioco
9 Ago 2025 Sognando California.. a Cremona
Concerto dei Dik Dik in Porta Mosa
Nazionali

Burnley-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo la tournée in Turchia, la Lazio torna in campo in amichevole. Il club biancoceleste sfida oggi, sabato 9 agosto, il Burnley, neopromossa in Premier League, al Turf Moor Stadium di Burnley per il penultimo test della propria preparazione estiva. Nelle ultime due uscite la squadra di Sarri, tornato sulla panchina biancoceleste dopo le dimissioni di un anno e mezzo fa, ha raccolto una sconfitta per 1-0 contro il Fenerbahce di Mourinho e un pareggio per 2-2 con il Galatasaray campione di Turchia. 

 

La sfida tra Burnley e Lazio è in programma oggi, sabato 9 agosto, alle 16 ora italiana. Ecco le probabili formazioni: 

Burnley (4-2-3-1): Weiss; Walker, Esteve, Ekdal, Hartmn; Laurent, Veevers; Bruun Larsen, Mejbri, Anthony; Edwards. All. Parker 

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Romagnoli, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Cancellieri, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Sarri 

 

Burnley-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile attraverso smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Dazn. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...