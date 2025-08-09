Nella vita fa tutt’altro: è tecnico elettronico a bordo delle navi della Saipem, un cantiere galleggiante che lo porta lontano da casa anche sei mesi all’anno. Ma Mirko Toscani, cremonese, classe 1974, sposato, una figlia adolescente, vive al mare, a Jesolo, e lavora nel mare. Appassionato da sempre di politica, fotografia e fumetti, possiede una predisposizione naturale, o meglio, un talento per la scrittura. Così, nelle ore libere in mezzo al mare, ha scritto il suo primo libro Il terzino nella grappa.

“Un libro che vuole raccontare – come spiegato dal neoscrittore – il fallimento della sua generazione in modo ironico, ma anche con un po’ di rabbia.”

Partendo dal titolo, Mirko spiega che “per chi ha letto Il giovane Holden di J.D. Salinger è chiarissimo: è un omaggio a quello che è il titolo originale di quella grandissima opera; di fatto è un omaggio a quel libro e a quello scrittore. Vuole essere uno stimolo, uno spunto per far discutere le persone, perché secondo me oggi le persone litigano, ma discutono poco; affrontano pochi problemi. Sono 11 teorie: la prima, fondamentalmente, sui cartoni animati che hanno influenzato tantissimo la mia infanzia e quella della mia generazione; poi sviluppo altre teorie più o meno simpatiche, alcune faranno un po’ ridere e altre un po’ arrabbiare, perché il metodo e la tecnica sono abbastanza crudi. L’intenzione è quella di provocare una discussione intelligente”.

Scrittore un po’ per caso, visto che Mirko nella vita fa tutt’altro: “Sono un tecnico elettronico e lavoro a bordo delle navi Saipem, quindi non c’entro proprio niente con la letteratura e la scrittura, ma avendo del tempo libero tra un turno e l’altro mi sono messo a pensare a delle cose e a scriverle. Io vivo su una nave della Saipem: siamo nel settore oil and gas e facciamo lavori prevalentemente nella zona dell’Africa o del Sud America. Generalmente, in un anno, facciamo sei mesi via e sei mesi a casa, con una turnistica di 35 giorni a bordo e 35 giorni a casa.”

Il volume si può trovare su Amazon, su tutte le piattaforme digitali e presso il sito ufficiale della casa editrice, Booksprint Edizioni.

Silvia Galli

