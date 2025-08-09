Ultime News

9 Ago 2025 Sognando California.. a Cremona
Concerto dei Dik Dik in Porta Mosa
9 Ago 2025 Trovato senza vita il corpo
dell'uomo disperso in Val di Sole
9 Ago 2025 Reggiana-Cremo, ultimo test
prima dell'esordio ufficiale
9 Ago 2025 Summer Festival: il Gran Galà Lirico
affascina Cortile Federico II
9 Ago 2025 Sicurezza, appello dalla periferia
"Non c'è solo il centro città"
Nazionali

Everton-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
La Roma torna in campo in amichevole. Il club giallorosso affronta oggi, sabato 9 agosto, l’ultimo test della propria preparazione estiva sfidando l’Everton, club ‘gemello’ di proprietà dei Friedkin, all’Hill Dickinson Stadium di Liverpool. Gasperini cerca risposte dopo la brutta sconfitta con l’Aston Villa, che si è imposto per 4-0, in vista dell’inizio del campionato, in programma il weekend del 24 agosto. 

L’Everton ha chiuso la stagione al 13esimo posto in Premier League, mentre la Roma ha sognato la qualificazione in Champions League ma ha finito l’annata raggiungendo la quinta posizione in Serie A, conquistando l’accesso alla prossima Europa League. 

 

La sfida tra Everton e Roma è in programma oggi, venerdì 8 agosto, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni: 

Everton (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Gueye, Iroegbunam; Garner, Alcaraz, Ndiaye; Beto. All. Moyes 

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, El Aynaoui, Angelino; Soulé, Baldanzi; Ferguson. All. Gasperini 

 

Everton-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile attraverso smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Dazn. 

 

© Riproduzione riservata
