Un racconto al giorno per tutta l’estate. È la proposta di CremonaOggi, CremaOggi e OglioPoNews al proprio pubblico. Sono gli elaborati del Corso di scrittura “Raccontare una storia” realizzato in collaborazione con la Scuola Belleville e che ha visto la partecipazione di una cinquantina di allievi. Il racconto doveva contenere due elementi. Il primo: un telefono che squilla che determina conseguenze da un punto di vista narrativo. Il secondo: qualcosa di non detto. Oggi vi proniamo il racconto di Paola Di Gesù. Qui trovate tutti i racconti.

Quella mattina, nella piccola Vicostoro, le tapparelle delle case erano ancora serrate; per le vie si sentivano gli sbuffi del vento forte. Incanalati tra le case, portavano con sé anche il picchiettio insistente di un’insegna.

Appeso a un chiodo, il cartello batteva alla porta della bottega dell’unico calzolaio del paese. C’era incisa la scritta sono chiuso; tuttavia la luce era accesa all’interno del negozio.

“Prima o poi… le aggiusto!” pensò Hihestein ‒ questo il nome dell’artigiano. Intanto si grattava il mento pieno di rughe, gli occhi abbassati: stava osservando i suoi mocassini. Parevano caduti in un sacco pieno di farina bianca da quanto il cuoio era consumato: i piccoli rimasugli del marrone originario erano sparsi qua e là come delle ditate.

