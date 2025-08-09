Ultime News

9 Ago 2025 Sognando California.. a Cremona
Concerto dei Dik Dik in Porta Mosa
9 Ago 2025 Trovato senza vita il corpo
dell'uomo disperso in Val di Sole
9 Ago 2025 Reggiana-Cremo, ultimo test
prima dell'esordio ufficiale
9 Ago 2025 Summer Festival: il Gran Galà Lirico
affascina Cortile Federico II
9 Ago 2025 Sicurezza, appello dalla periferia
"Non c'è solo il centro città"
Napoli-Girona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Nuova amichevole per il Napoli. Il club azzurro sfida oggi, sabato 9 agosto, il Girona nell’ultimo test della preparazione estivo a Castel di Sangro. Dopo Arezzo, Catanzaro, Brest e Casertana, Conte alza il livello e affronta la squadra spagnola, che nell’ultima stagione ha partecipato alla Champions League ma ha chiuso l’annata al sedicesimo posto in Liga.  

Il Napoli invece, dopo match deludenti, vuole ripartire con una vittoria per ridare entusiasmo all’ambiente in vista dell’inizio del campionato, previsto per il weekend del 24 agosto. Appuntamento a cui i partenopei arriveranno da campioni in carica. 

 

Il match tra Napoli e Girona è in programma oggi, sabato 9 agosto, a Castel di Sangro alle ore 19. Ecco le probabili formazioni: 

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Neres, Lucca, Lang. All. Conte 

Girona (4-3-3): Gazzaniga; Rincon, Martinez, Krejci, Frances; Lemar, Herrera, Martin; Tsygankov, Abel Ruiz, Asprilla. All. Michel 

 

L’amichevole tra Napoli e Girona sarà visibile in diretta televisiva su Dazn e OneFootball, visibili tramite smart tv, oltre che su SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn e OneFootball, su NOW e sull’app Sky Go. 

 

