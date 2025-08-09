Ultima amichevole in vista dei primi impegni ufficiali per la Cremonese. Alle ore 18 allo stadio Comunale “Compagnoni” di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, i grigiorossi affronteranno la Reggiana, formazione di Serie B. Un incontro che verrà trasmesso in diretta su CR1 (canale 19).

Si alza l’asticella della difficoltà per la squadra allenata da Nicola. Dopo il test di Livigno, vinto contro un’avversaria di Serie C come la Pro Patria, stavolta Bianchetti e compagni dovranno vedersela con una squadra che prende parte al torneo cadetto.

L’allenatore grigiorosso va in cerca delle ultime indicazioni utili, in vista dell’esordio ufficiale in programma sabato 16 agosto alle ore 21:15, quando allo Zini sarà tempo di Coppa Italia contro il Palermo. In pratica il test di Luzzara offre la possibilità di effettuare le prove generali, prima delle partite vere, quando il risultato inizierà ad avere un peso.

Lo stesso discorso vale per la Reggiana, squadra ancora in piena costruzione, che contro la Cremonese deve rinunciare a una lunga lista di giocatori infortunati: Rozzio, Girma, Meroni, Sampirisi e Urso. Mister Davide Dionigi, che nel finale della scorsa stagione prese in mano la squadra traghettandola verso un’insperata salvezza, contro la Cremo schiererà la miglior formazione possibile: un 3-4-2-1 che dovrebbe vedere Portanova e Tavsan agire alle spalle della prima punta Gondo. Anche per gli emiliani si tratta dell’ultimo test in vista dell’esordio in Coppa Italia contro l’Empoli di venerdì 15 agosto. La Reggiana in questa fase di preparazione estiva ha già disputato sei gare amichevoli, tra queste anche quella di lusso contro la Juventus, in cui è riuscita a strappare un pareggio (2-2, con gol di Girma e Gondo per gli emiliani).

La sfida tra Cremonese e Reggiana, come sempre, sarà molto particolare per il lungo gemellaggio che lega le due tifoserie. E’ infatti stata prevista nell’area antistante lo stadio e vicina al parcheggio una grande area ristoro in cui poter vivere il post-partita in compagnia. Una sorta di terzo tempo, che coinvolgerà i tifosi di tutte e due le squadre.

Mauro Maffezzoni

