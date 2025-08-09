Ultime News

9 Ago 2025 Canonizzazione di Carlo Acutis:
una messa solenne a Cremona
9 Ago 2025 Dalle navi alla scrittura: il primo
libro del cremonese Mirko Toscani
9 Ago 2025 La storia di Piccioni arriva anche
in Turchia: nuovo remake per DOC
9 Ago 2025 Emessi 24 ordini di allontanamento
dalla Polizia Locale di Cremona
9 Ago 2025 Giulia, 17 anni: all'ASST di Cremona
operata e guarita da meningocele
Nazionali

Stefano Argentino suicida in carcere: 7 indagati per morte omicida Sara Campanella

(Adnkronos) – Sono sette le persone indagate dalla procura di Messina per la morte di Stefano Argentino, il 27enne reo confesso dell’omicidio della collega di Università, Sara Campanella, che si è suicidato nel carcere di Messina Gazzi il 6 agosto.  

La procura ha notificato sette avvisi di garanzia in vista dell’autopsia sul corpo del ragazzo. L’incarico sarà conferito il 12 agosto al medico legale Daniela Sapienza e in quella occasione gli indagati potranno nominare i propri consulenti.  

“Sette indagati è già presagio di plurime responsabilità, probabilmente fra loro correlate” commenta l’avvocato Giuseppe Cultrera. “Al momento è troppo presto e si possono fare soltanto supposizioni – aggiunge – auspico soltanto che, almeno stavolta, le indagini siano approfondite e possano portare a risultati concreti. Stefano avrebbe dovuto essere rinchiuso in una Rems o in un istituto a custodia attenuata. Il suo stato mentale, venuto a galla anche dalle indagini degli inquirenti, non era compatibile con la custodia in carcere”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...