Le ricerche si sono concluse con un tragico epilogo. Antonio Cappellini, 79enne di Vailate, è stato trovato senza vita in Trentino Alto Adige. Di lui si erano perse le tracce da un paio di giorni: era andato in vacanza per raccogliere i funghi nei boschi della Val Di Sole, nel comune di Pellizzano.

Secondo quanto raccontato dai testimoni l’anziano era stato visto nel primo pomeriggio di mercoledì in un rifugio della zona mentre pranzava, poi non si sono più avute sue notizie.

Sono dunque partite le ricerche da parte del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino, coadiuvato dai vigili del fuoco della Val Di Sole, Rabbi, Pejo, Vermiglio, Valle di Non, Alta Valle di Non, e le unità cinofile Molecolari. Era stata ritrovata anche la sua automobile parcheggiata, proprio vicino al luogo in cui è stato avvistato per l’ultima volta.

Nella serata di venerdì il ritrovamento. Resta ora da capire se la causa della sua morte sia dovuta ad un malore o ad una caduta accidentale.

