8 Ago 2025 Cura dimagrante per Centropadane
Eng: via le sedi e azzeramento Cda
8 Ago 2025 Riaperto largo Moreni: viabilità
ripristinata, altri lavori a settembre
8 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Il Fantasma"
8 Ago 2025 Dotazioni Polizia Locale, Vitari:
"Fondi per sei comuni cremaschi"
8 Ago 2025 Occupazione: +5mila posti di
lavoro nel primo trimestre 2025
Usa, sparatoria nel campus dell’Università Emory ad Atlanta

(Adnkronos) – E’ in corso una sparatoria all’Università Emory ad Atlanta, in Georgia. Lo riferiscono i media statunitensi che parlano “di un tiratore attivo” nel campus. Il dipartimento di polizia di Atlanta è sul posto.  

L’Fbi, riferisce ‘Nbc’, sta inviando degli agenti per assistere le forze dell’ordine locali, ha spiegato un portavoce. 

Un agente della contea di DeKalb intanto riferisce sempre ‘Nbc’, è stato ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Emory poco dopo la sparatoria, ha detto Dionna Smith, direttore delle comunicazioni della contea di DeKalb. 

