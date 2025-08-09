Usa, sparatoria nel campus dell’Università Emory ad Atlanta

(Adnkronos) – E’ in corso una sparatoria all’Università Emory ad Atlanta, in Georgia. Lo riferiscono i media statunitensi che parlano “di un tiratore attivo” nel campus. Il dipartimento di polizia di Atlanta è sul posto.

L’Fbi, riferisce ‘Nbc’, sta inviando degli agenti per assistere le forze dell’ordine locali, ha spiegato un portavoce.

Un agente della contea di DeKalb intanto riferisce sempre ‘Nbc’, è stato ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Emory poco dopo la sparatoria, ha detto Dionna Smith, direttore delle comunicazioni della contea di DeKalb.