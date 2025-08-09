Ultime News

9 Ago 2025 Canonizzazione di Carlo Acutis:
una messa solenne a Cremona
9 Ago 2025 Dalle navi alla scrittura: il primo
libro del cremonese Mirko Toscani
9 Ago 2025 La storia di Piccioni arriva anche
in Turchia: nuovo remake per DOC
9 Ago 2025 Emessi 24 ordini di allontanamento
dalla Polizia Locale di Cremona
9 Ago 2025 Giulia, 17 anni: all'ASST di Cremona
operata e guarita da meningocele
Vasto incendio nella zona industriale di Catania, le immagini

CATANIA (ITALPRESS) – Vasto incendio nella sede della Etna Global Service, un’officina di autoriparazioni alla Strada V della Zona Industriale di Catania. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono sul posto con diverse squadre per le operazioni di spegnimento del rogo, che non si sa da cosa abbia avuto origine. La coltre di fumo nera è visibile anche dalla zona nord di Catania.

Fonte video: Vigili del Fuoco

