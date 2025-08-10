Ultime News

10 Ago 2025 Il capralbese Francesco Crotti
vince l'oro agli Europei Under 20
10 Ago 2025 Cordoglio per la scomparsa di
Sanguanini, decano della Polstrada
10 Ago 2025 Pellegrinaggio Unitalsi lombarda,
da Lourdes preghiere ed emozioni
10 Ago 2025 Cremonese denunciato per
abbandono di animale sul Parmense
10 Ago 2025 Settimana di ferragosto al cinema
Le proposte dell'Arena Giardino
Atp Cincinnati, Alcaraz al terzo turno senza brillare

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz fatica ma passa al terzo turno dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, testa di serie numero 2 e finalista nel 2024 contro Jannik Sinner, all’esordio nel torneo supera il bosniaco Damir Dzumhur per 6-1, 2-6, 6-3 in 1h41′. “Mi sento un po’ sulle montagne russe: tante buone sensazioni e tante sensazioni negative, alla fine sono contentuo della vittoria ma è stato un match molto complicato. Ora mi aspetta un giorno di riposo, spero di ritrovare fiducia”, dice lo spagnolo. 

Tra i match di domenica 10 agosto spicca la vittoria dello statunitense Reilly Opelka, testa di serie numero 6, sull’australiano Alex De Minaur, numero 6 del tabellone per 7-6 (8-6), 6-4. Bene anche il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 9, che piega lo statunitense Lerner Tien per 7-6 (7-4), 6-3. Avanza al terzo turno anche il ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 16, che batte lo statunitense Ethan Quinn per 6-4, 6-2. 

 

