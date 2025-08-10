Ultime News

10 Ago 2025 Rischia di annegare nell'Adda
32enne in codice rosso a Bergamo
10 Ago 2025 Self service Il Vicoletto, cercasi
gestore: pubblicato l'avviso
10 Ago 2025 Il racconto del giorno
"I fili dei discorsi"
10 Ago 2025 In Fondazione Brunenghi la camera
ardente di Antonio Cappellini
10 Ago 2025 Soresina punta sulle scuole:
lavori ad elementari e medie
Borussia Dortmund-Juventus, oggi amichevole per i bianconeri – Diretta

La Juventus scende in campo in amichevole. La squadra bianconera sfida oggi, domenica 10 agosto, il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park di Dortmund in uno degli ultimi test prima dell’inizio del campionato, fissato per il weekend del 24 agosto.  

Tudor si aspetta indicazioni importanti dalla sua squadra, dopo aver pareggiato con la Reggiana nell’unica altra amichevole di questa preparazione estiva, iniziata in ritardo per il Mondiale per Club, dove la Juventus è stata eliminata agli ottavi di finale dal Real Madrid. 

La Juventus è chiamata a migliorare il quarto posto conquistato la scorsa stagione, che è valso, in ogni caso, la qualificazione alla prossima Champions League. 

 

