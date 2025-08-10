Ultime News

10 Ago 2025 Cordoglio per la scomparsa di
Sanguanini, decano della Polstrada
10 Ago 2025 Pellegrinaggio Unitalsi lombarda,
da Lourdes preghiere ed emozioni
10 Ago 2025 Cremonese denunciato per
abbandono di animale sul Parmense
10 Ago 2025 Settimana di ferragosto al cinema
Le proposte dell'Arena Giardino
10 Ago 2025 Rischia di annegare nell'Adda
32enne in codice rosso a Bergamo
Capannone di un’azienda in fiamme a Catania, le immagini

CATANIA (ITALPRESS) – Un incendio è divampato, presso la zona industriale di Catania, all’interno del capannone di un’azienda della V strada che si occupa di separazione di rifiuti-plastica e cartone. Una colonna di denso fumo nero si è stagliata in cielo, visibile a decine di chilometri di distanza. A causa del fumo e per motivi precauzionali sono state evacuate le aziende limitrofe.

fsc/mca3 (Fonte video: Polizia di Stato)
(ITALPRESS)

