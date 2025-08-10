Gaia, lo sfogo e le lacrime: “Ansia e solitudine dettano legge”

(Adnkronos) –

“La diabolica trinità è venuta a farmi visita. Senso di vuoto, ansia e solitudine sono arrivati per rimanere più del solito”. Gaia affida un lungo sfogo ad un post su Instagram, in cui spicca la foto degli occhi umidi per le lacrime. La cantante mette nero su bianco le sue riflessioni durante un viaggio in treno da Roma a Milano. “Una tratta familiare per me, per la mia primavera emozionale, i primi amori sbocciati nella città eterna, le prime responsabilità che mi richiamavano verso il freddo Nord e i primi sensi di vuoto non più colmabili da una carezza di papà o una tenera rassicurazione di mamma. Il dejavu era inevitabile. L’inquietudine pure”, scrive Gaia.



Senso di vuoto, ansia e solitudine “hanno preso spazio nel mio corpo come se fossero loro i proprietari di casa, si sono insediati con approccio apparentemente cortese e in poco tempo hanno dettato legge, imbavagliandomi l’anima e rendendola ostaggio”.

“Questa ferita va fatta respirare, ossigenare. L’ansia di risolvere un problema è essa stessa un problema. Un cane che si morde la coda, un’apparente risoluzione che sotto forma di cura va ad infettare più in profondità”, prosegue.

“La bimba che è in me vorrebbe essere solo vista, amata, accettata, cercata. Senza dover per forza fare ‘la brava’, servire a qualcosa o qualcuno, non dando mai e poi mai fastidio”, un altro passaggio.