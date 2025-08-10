Ultime News

Sport

Il capralbese Francesco Crotti
vince l'oro agli Europei Under 20

Francesco Crotti (foto Fidal)

Francesco Crotti guadagna una super medaglia d’oro nella disciplina del salto triplo agli Europei Under 20 di atletica in corso a Tampere, in Finlandia, facendo registrare la misura di 15,93, battendo anche il suo primato personale.

Battuti il francese Emmanuel Idinna (15,85/+1.6) e il turco Emre Colak(15,75/+1.3). Una grande soddisfazione per il giovane cremasco di Capralba, che l’aveva già sfiorata l’anno scorso agli Europei Under 18 in Slovacchia, superato proprio da Idinna.

L’Italia torna sul tetto più alto dell’Europa nella disciplina dopo ben trentadue anni dall’ultima volta: in quell’occasione fu infatti Paolo Camossi ad aggiudicarsi la medaglia d’oro nel 1993. 

Riccardo Lionetto

© Riproduzione riservata
