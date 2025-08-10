Ultime News

Cultura

Il racconto del giorno
"I fili dei discorsi"

di Gabriele Dolfi

Un racconto al giorno per tutta l’estate. È la proposta di CremonaOggi, CremaOggi e OglioPoNews al proprio pubblico. Sono gli elaborati del Corso di scrittura “Raccontare una storia” realizzato in collaborazione con la Scuola Belleville e che ha visto la partecipazione di una cinquantina di allievi. Il racconto doveva contenere due elementi. Il primo: un telefono che squilla che determina conseguenze da un punto di vista narrativo. Il secondo: qualcosa di non detto. Oggi vi proniamo il racconto di Gabriele Dolfi. Qui trovate tutti i racconti.

 

 

I rappresentanti d’istituto parevano ben intenzionati all’inizio dell’assemblea, poi tutto è degenerato: battute omofobiche, l’elezione di Miss ITIS 1996, persino un’esibizione di wrestling. Tutto nella norma in una scuola composta al 95% da allievi maschi.
Stufa di queste performance testosteroniche mi sono unita a un gruppo di compagni mentre trafugava in portineria le chiavi dell’auditorium. Spalancate le porte della libertà, mi sono fatta un giro in centro prima di tornare a casa. Non fuggivo dalla scuola ma dall’idiozia che ne aveva preso il controllo. Mi sentivo innocente.
Ma, una volta salita sul bus, ho percepito i primi sensi di colpa aggrovigliarsi nello stomaco e mutare in panico. E se avessero fatto l’appello, scoprendo la mia evasione? Mai sentito di appelli nelle assemblee scolastiche, ma se oggi li facessero?

