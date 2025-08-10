Ultime News

10 Ago 2025 Rischia di annegare nell'Adda
32enne in codice rosso a Bergamo
10 Ago 2025 Self service Il Vicoletto, cercasi
gestore: pubblicato l'avviso
10 Ago 2025 Il racconto del giorno
"I fili dei discorsi"
10 Ago 2025 In Fondazione Brunenghi la camera
ardente di Antonio Cappellini
10 Ago 2025 Soresina punta sulle scuole:
lavori ad elementari e medie
Jesolo, auto finisce nel fiume: grave bambino di 5 anni

(Adnkronos) – Un’auto con una famiglia a bordo è caduta nel fiume Sile a Jesolo, Venezia, ed è finita ad una profondità di sette metri: un bambino di 5 anni è stato estratto dai sommozzatori dei vigili del fuoco ed è grave, mentre i genitori sono illesi. La dinamica di come l’auto sia finita ne fiume è ancora da chiarire. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio lungo la via Piave a Jesolo e sono stati i genitori a chiamare i soccorsi. Il bambino, rimasto intrappolato nella vettura sott’acqua per diversi minuti, è stato rianimato e trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova ed è in gravi condizioni. Sul posto i Carabinieri.  

 

 

