Ultime News

10 Ago 2025 Il capralbese Francesco Crotti
vince l'oro agli Europei Under 20
10 Ago 2025 Cordoglio per la scomparsa di
Sanguanini, decano della Polstrada
10 Ago 2025 Pellegrinaggio Unitalsi lombarda,
da Lourdes preghiere ed emozioni
10 Ago 2025 Cremonese denunciato per
abbandono di animale sul Parmense
10 Ago 2025 Settimana di ferragosto al cinema
Le proposte dell'Arena Giardino
Nazionali

Napoli, incendio su traghetto con 155 passeggeri: fiamme domate

(Adnkronos) – Incendio nella sala macchine della motonave ‘Raffaele Rubattino’ della società Tirrenia diretta da Palermo a Napoli. L’incendio, si legge in una nota della Compagnia Italiana di Navigazione (Cin), è stato prontamente domato dall’equipaggio. Non ci sono feriti. La nave ha proseguito verso il porto di Napoli con l’ausilio di due rimorchiatori. L’incendio scoppiato in sala macchine è stato spento e l’area è stata sigillata. 

A bordo della nave 155 passeggeri più i membri dell’equipaggio. La motonave ‘Raffaele Rubattino’ è stata raggiunta da due motovedette della Capitaneria di Porto di Napoli e di Capri e altre 5 navi commerciali sono state dirottate sul posto.  

