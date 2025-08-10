Ultime News

10 Ago 2025 Rischia di annegare nell'Adda
32enne in codice rosso a Bergamo
10 Ago 2025 Self service Il Vicoletto, cercasi
gestore: pubblicato l'avviso
10 Ago 2025 Il racconto del giorno
"I fili dei discorsi"
10 Ago 2025 In Fondazione Brunenghi la camera
ardente di Antonio Cappellini
10 Ago 2025 Soresina punta sulle scuole:
lavori ad elementari e medie
Nazionali

Salah alla Uefa: “Diteci come è morto il Pelè della Palestina”

(Adnkronos) – L’attaccante del Liverpool Mohamed Salah ha criticato la Uefa per non aver spiegato come è morto Suleiman Al-Obeid, calciatore noto come il “Pelé palestinese”. La Federcalcio palestinese (Pfa) ha dichiarato mercoledì che Suleiman Al-Obeid, 41 anni, è morto in un attacco israeliano a Gaza. 

La Uefa aveva scritto su X che era “un talento che ha dato speranza a innumerevoli bambini, anche nei momenti più bui”. Rispondendo sabato, la stella egiziana Salah ha scritto: “Potete dirci come è morto, dove e perché?”. Tra coloro che hanno elogiato la sua risposta c’era l’ex leader laburista Jeremy Corbyn, che ha replicato: “Ben detto Mo!”  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...