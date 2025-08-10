Ultime News

10 Ago 2025 Soresina punta sulle scuole:
lavori ad elementari e medie
10 Ago 2025 La notte delle stelle cadenti
Due iniziative a Cremona
10 Ago 2025 Domenica da bollino rosso sulle
strade. Primi rientri in serata
10 Ago 2025 Città chiusa per ferie, tante vetrine
spente. Ma qualche bella sorpresa
10 Ago 2025 Autostrada Cr-Mn, 20 anni di attesa
e un difficile equilibrio economico
Video Pillole

Tg Ambiente – 10/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Una campagna di telerilevamento aerospaziale a difesa del territorio
– Intelligenza artificiale e cloud per salvare gli oceani
– Nautica da diporto, incentivi per la sostenibilità
– Tera, una miniera sostenibile che guarda al futuro
