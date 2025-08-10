Trump: “Homeless via da Washington, devono andarsene”

(Adnkronos) –

Donald Trump ‘caccia’ gli homeless da Washington. Il presidente degli Stati Uniti annuncia una conferenza stampa in cui, nella giornata di lunedì 11 agosto, illustrerà i provvedimenti e la strategia per “rendere la nostra capitale più sicura e più bella che mai”. Nelle ultime settimane, Trump ha criticato la gestione dell’ordine pubblico a Washington, stigmatizzando la situazione anche nella zona della Casa Bianca.

“Gli homeless devono andarsene, immediatamente. Vi offriremo un posto in cui stare, ma lontano dalla capitale. I criminali, invece, non devono spostarsi. Vi metteremo in carcere, dove meritate di stare. Succederà tutto molto in fretta, proprio come al confine”, scrive il presidente su Truth facendo riferimento alle politiche per il contrasto all’immigrazione illegale.

“Siamo passati da milioni di ingressi a zero negli ultimi mesi. Qui sarà più facile, siate pronti. Non ci sarà più nessun ‘signor gentile’. Rivogliamo la nostra capitale”, conclude.

Pochi giorni fa, sempre su Truth, in un altro post il presidente aveva preannunciato la svolta. “La criminalità a Washington, D.C., è totalmente fuori controllo. “Ragazzi” locali e membri di gang, alcuni dei quali hanno solo 14, 15 e 16 anni, aggrediscono e sparano a caso a cittadini innocenti, sapendo che verranno rilasciati quasi immediatamente. Non hanno paura delle forze dell’ordine perché sanno che non gli succederà mai loro nulla. Ma ora succederà. La legge a Washington D.C. deve essere cambiata per processare questi ‘minori’ come adulti e per mandarli in carcere per un lungo periodo, a partire dai 14 anni”, le parole del presidente.

“Se Washington D.C. non si dà una mossa, e in fretta, non avremo altra scelta che prendere il controllo federale della città e gestirla come dovrebbe essere gestita: i criminali che non la faranno più franca. Forse si sarebbe dovuto fare molto tempo fa, allora questo incredibile giovane, e tanti altri. Se continua così, farò valere i miei poteri e avremo la gestione federale di questa città”, il messaggio a cui ora, a quanto pare, seguirà l’azione.

Crime in Washington, D.C., is totally out of control. Local “youths” and gang members, some only 14, 15, and 16-years-old, are randomly attacking, mugging, maiming, and shooting innocent Citizens, at the same time knowing that they will be almost immediately released. They are not afraid of Law Enforcement because they know nothing ever happens to them, but it’s going to happen now! The Law in D.C. must be changed to prosecute these “minors” as adults, and lock them up for a long time, starting at age 14. The most recent victim was beaten mercilessly by local thugs. Washington, D.C., must be safe, clean, and beautiful for all Americans and, importantly, for the World to see. If D.C. doesn’t get its act together, and quickly, we will have no choice but to take Federal control of the City, and run this City how it should be run, and put criminals on notice that they’re not going to get away with it anymore. Perhaps it should have been done a long time ago, then this incredible young man, and so many others, would not have had to go through the horrors of Violent Crime. If this continues, I am going to exert my powers, and FEDERALIZE this City. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!