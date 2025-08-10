Ultime News

10 Ago 2025 Cordoglio per la scomparsa di
Sanguanini, decano della Polstrada
10 Ago 2025 Pellegrinaggio Unitalsi lombarda,
da Lourdes preghiere ed emozioni
10 Ago 2025 Cremonese denunciato per
abbandono di animale sul Parmense
10 Ago 2025 Settimana di ferragosto al cinema
Le proposte dell'Arena Giardino
10 Ago 2025 Rischia di annegare nell'Adda
32enne in codice rosso a Bergamo
Nazionali

Turchia, terremoto magnitudo 6.1 a ovest

(Adnkronos) – Una forte scossa di terremoto, superiore a 6 di magnitudo, è stata registrata nell’ovest della Turchia oggi domenica 10 agosto. Lo hanno riferito i media locali.  

Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Anadolu, l’ente turco per i disastri e le emergenze (Afad) ha indicato che l’epicentro della scossa di magnitudo 6.1 è stato localizzato nel distretto di Sindirgi, nella provincia di Balikesir. 

