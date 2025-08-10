Ultime News

10 Ago 2025 Il capralbese Francesco Crotti
vince l'oro agli Europei Under 20
10 Ago 2025 Cordoglio per la scomparsa di
Sanguanini, decano della Polstrada
10 Ago 2025 Pellegrinaggio Unitalsi lombarda,
da Lourdes preghiere ed emozioni
10 Ago 2025 Cremonese denunciato per
abbandono di animale sul Parmense
10 Ago 2025 Settimana di ferragosto al cinema
Le proposte dell'Arena Giardino
Vlahovic, tiro horror con il Dortmund. E i tifosi si scatenano

Piovono critiche su Dusan Vlahovic, sempre più lontano dalla Juventus. L’attaccante serbo ha giocato oggi, domenica 10 agosto, nell’amichevole vinta dai bianconeri per 2-1 contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park di Dortmund. Vlahovic, inizialmente in panchina, è entrato nel corso del secondo tempo, ma si è reso protagonista dell’ennesima prestazione opaca, che ha animato ancora di più il dibattito intorno al suo futuro. 

In particolare, i tifosi bianconeri stanno criticando fortemente su X un’azione in cui Vlahovic riceve palla al limite dell’area, si rialza dopo un contrasto con un avversario, si gira e calcia in porta. Ma invece di inquadrare i pali di Kobel, la sua conclusione esce sbilenca e lontanissima dalla porta del Dortmund. “È triste da vedere”, scrive un tifoso, “semplicemente patetico”, gli fa eco un altro. 

“Ancora peggio del tiro è constatare quanto sia egoista. Avrebbe potuto servire Miretti che si sarebbe trovato davanti al portiere”, continua un altro tifoso. E ancora: “perché non l’ha passata?”, “horror show”. I tifosi della Juventus, insomma, hanno ormai scaricato Vlahovic, in attesa dell’offerta giusta per lasciare Torino. 

 

