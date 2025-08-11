Leggi anche: Foto 20 Giu 2025 Spettacolare intervento in piazza

del Comune per consolidare gli archi

Quasi terminati i lavori degli archi di Palazzo Comunale. L’apertura dopo mesi di lavoro potrebbe avvenire nei prossimi giorni, già prima di Ferragosto. Già un arco, quello vicino al bar è stato riaperto, gli altri saranno liberati dalle impalcature nelle prossime ore.

Sono inoltre state posizionate le ultime due “centine” metalliche necessarie per rafforzare gli archi. Questa soluzione, in accordo con la Soprintendenza, si è resa indispensabile per garantire lo sgravio dei consistenti fenomeni di schiacciamento che le antiche strutture murarie della parete centrale del palazzo stanno subendo a causa dell’apertura degli archi nel palazzo di orgine medievale, avvenuta nel 1839 su progetto dell’architetto Luigi Voghera.

Un arco resterà invece inaccessibile per permettere alla Soprintendenza di fare ulteriori rilievi sulla struttura più antica antecedente alla costruzione di palazzo comunale.

L’intervento di restauro e consolidamento strutturale delle arcate di Palazzo Comunale è costato poco piu di 400 mila euro. I lavori si sono resi necessari dopo che a dicembre del 2018 si era verificata la caduta di calcinacci da alcune arcate dei portici di Palazzo Comunale. Progettista e direttore del cantiere l’ingegnere architetto Massimo Mazzoleni.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata