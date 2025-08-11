Ultime News

11 Ago 2025 Poste Italiane, aperte in Provincia
selezioni per consulenti finanziari
11 Ago 2025 Archi di palazzo comunale
Smantellamento cantiere in vista
11 Ago 2025 Caro vita: a luglio alimentari
+2,8% rispetto a un anno fa
11 Ago 2025 Padania Acque rinnova Codice Etico:
"Più trasparenza e sostenibilità"
11 Ago 2025 Il Toti superstar nel Ferragosto
del Museo della Scienza di Milano
Nazionali

Corea del Nord: “Manovre militari Usa-Seul una provocazione”. E rivendica “diritto ad autodifesa”

(Adnkronos) – “Una provocazione militare diretta”. E’ quello di cui parla la Corea del Nord in vista delle manovre militari congiunte che dal 18 al 28 agosto vedranno impegnati gli Stati Uniti e l’alleata Corea del Sud. Per Pyongyang si tratta di “esercitazioni di guerra”, di una “provocazione militare diretta” e la Corea del Nord rivendica “il diritto sovrano” all'”autodifesa”. 

“Condanniamo con forza Usa e Corea del Sud per le loro mosse provocatorie che mostrano chiaramente la posizione di confronto militare” con Pyongyang, afferma il ministro della Difesa della Corea del Nord, No Kwang Chol, in una dichiarazione diffusa dall’agenzia nordcoreana Kcna. Il ministro parla di “minaccia reale” che avrà un “effetto boomerang” con ripercussioni sulla “sicurezza”. 

In caso di “provocazioni”, le “Forze Armate risponderanno alle esercitazioni di guerra” di Usa e Corea del Sud con un approccio con “contromisure risolute e determinate” secondo “il diritto all’autodifesa”, aggiungono dalla Corea del Nord, con un “monito” per le “conseguenze negative” che potrebbero esserci per le esercitazioni ‘Ulchi Freedom Shield’, che Usa e Corea del Sud organizzano ogni anno. 

