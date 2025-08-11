Musica, violini e architettura: Cremona, città ricca di storia e cultura, sarà la protagonista della nuova puntata di Storie delle nostre città, la serie prodotta da Ballandi e Rai Cultura, in onda questa sera, lunedì 11 agosto, alle 22.10 su Rai Storia.

Grande attenzione per la capitale mondiale della liuteria: terra natale dello storico liutaio Antonio Stradivari, la città custodisce un forte legame con la musica attraverso musei dedicati e iniziative culturali.

Non mancano, però, anche riferimenti all’architettura medievale: Piazza del Comune, il Torrazzo, il Duomo, il Battistero e la Loggia dei Militi, sono tra gli esempi più significativi. La sua pianta romana, invece, è tra le meglio conservate in Italia.

“In un equilibrio perfetto tra passato e presente, Cremona è una città viva, ricca e stimolante”, così la Rai conclude la sua presentazione.

