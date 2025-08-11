Ultime News

11 Ago 2025 Poste Italiane, aperte in Provincia
selezioni per consulenti finanziari
11 Ago 2025 Archi di palazzo comunale
Smantellamento cantiere in vista
11 Ago 2025 Caro vita: a luglio alimentari
+2,8% rispetto a un anno fa
11 Ago 2025 Padania Acque rinnova Codice Etico:
"Più trasparenza e sostenibilità"
11 Ago 2025 Il Toti superstar nel Ferragosto
del Museo della Scienza di Milano
Nazionali

Etna, colata di lava a 3000 metri: voli regolari all’aeroporto di Catania

(Adnkronos) – Voli regolari all’aeroporto di Catania dopo la colata lavica a tremila metri dell’Etna, avvenuta con l’apertura di una nuova bocca effusiva sul versante meridionale della Bocca Nuova. Il flusso, stando alle indicazioni dei geofisici, si è mosso in direzione sud. L’aeroporto di Catania resta aperto, anche se l’allerta sui voli rimane. 

L’apertura della nuova bocca effusiva è stata resa nota ieri dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo. Durante la mattinata di domenica 10 agosto è stata segnalata la presenza di una colata di lava a quota 3000 metri circa, sul versante meridionale della Bocca Nuova. Il flusso lavico, diretto verso Sud, è stato oggetti di rilievi sul terreno del personale Ingv. Da un punto di vista sismico non sono state segnalate variazioni di rilievo. 

