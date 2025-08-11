Un po’ filosofo, un po’ poeta. Curvo e piegato dalla passione, Daniele Perri, oggi 70enne e originario di Marzalengo, alle porte di Cremona, ci racconta i segreti del mestiere del maniscalco. Un’arte antica, affascinante e molto faticosa, ma a suo modo unica.

Un lavoro che ti forgia, certo, ma che ti stanca nel fisico. Un sacrificio, fatto per i suoi cavalli, che Daniele ha portato avanti per tutta la sua vita.

Lo incontriamo a Pieve d’Olmi, nella cascina dove il figlio Alessandro abita circondato da nove cani, quattro puledri, due pony e tre asini.

Daniele Perri sarà protagonista prossimamente sul canale CR1 in una puntata di Le storie.

© Riproduzione riservata