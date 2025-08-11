Ultime News

11 Ago 2025 Poste Italiane, aperte in Provincia
selezioni per consulenti finanziari
11 Ago 2025 Archi di palazzo comunale
Smantellamento cantiere in vista
11 Ago 2025 Caro vita: a luglio alimentari
+2,8% rispetto a un anno fa
11 Ago 2025 Padania Acque rinnova Codice Etico:
"Più trasparenza e sostenibilità"
11 Ago 2025 Il Toti superstar nel Ferragosto
del Museo della Scienza di Milano
Video Pillole

Focus Salute – I rovina-vacanze: Stitichezza, l’ostruzione nemica

MILANO (ITALPRESS) – Perché la stitichezza “tiene il nemico dentro di noi”? Perché colpisce il triumvirato che regola la nostra salute: intestino, microbioma intestinale e cervello viscerale? Perché peggiora d’estate? Nel novantaseiesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i diversi tipi di stitichezza, i sintomi e i segni obiettivi, la missione “bagno sereno” e il kit di emergenza per risolverla.

sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...