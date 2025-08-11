Ultime News

11 Ago 2025 Dieci anni dall'omicidio da "Frank"
I complici nel Cremonese
11 Ago 2025 E' ufficiale: Filippo Terracciano
nuovo giocatore della Cremo
11 Ago 2025 Addio a Susanna, per 20 anni la
gatta mascotte di Cremona Solidale
11 Ago 2025 West Nile virus: in Lombardia
12 casi, nessuno a Cremona
11 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Marco"
Video Pillole

Inflazione stabile a luglio, ma sale il carrello della spesa

ROMA (ITALPRESS) – Inflazione stabile a luglio, ma sale il carrello della spesa. Secondo quanto comunica l’Istat, confermando la stima preliminare, l’indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,4% su base mensile e dell’1,7% su base annua, come nel mese precedente. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona mostrano una dinamica in accelerazione, da +2,8% a +3,2%, così come quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto. Si accentua la flessione su base annua dei prezzi degli energetici. Nel comparto dei servizi, si registrano tensioni sui prezzi relativi ai trasporti, mentre decelerano quelli dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Nel mese di luglio “l’inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta invariata.
