11 Ago 2025 Poste Italiane, aperte in Provincia
selezioni per consulenti finanziari
11 Ago 2025 Archi di palazzo comunale
Smantellamento cantiere in vista
11 Ago 2025 Caro vita: a luglio alimentari
+2,8% rispetto a un anno fa
11 Ago 2025 Padania Acque rinnova Codice Etico:
"Più trasparenza e sostenibilità"
11 Ago 2025 Il Toti superstar nel Ferragosto
del Museo della Scienza di Milano
Milano, precipita dal secondo piano di un hotel: grave una 30enne

(Adnkronos) – Una donna di 30 anni è precipitata dal secondo piano di un hotel di Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Il fatto è avvenuto alle 4.30 di questa mattina. 

Sul posto è intervenuta la polizia. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda. 

Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della squadra mobile e del commissariato Cinisello Balsamo. 

