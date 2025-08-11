Ultime News

11 Ago 2025 Its Academy Cremona, preiscrizioni
aperte per cinque corsi e due Ifts
10 Ago 2025 Il capralbese Francesco Crotti
vince l'oro agli Europei Under 20
10 Ago 2025 Cordoglio per la scomparsa di
Sanguanini, decano della Polstrada
10 Ago 2025 Pellegrinaggio Unitalsi lombarda,
da Lourdes preghiere ed emozioni
10 Ago 2025 Cremonese denunciato per
abbandono di animale sul Parmense
Nazionali

Scontro tra auto e moto nel milanese, un morto e un ferito

(Adnkronos) – È di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi, intorno alle sei di questa mattina, sulla strada statale 33 del Sempione nei pressi di Rho all’incrocio con la provinciale per Lainate. Un uomo di 63 anni mentre era alla guida della sua moto si è scontrato con una vettura andando poi a finire su un palo dell’illuminazione. Immediati i soccorsi da parte di vigili del fuoco di Rho, 118 e carabinieri. Le condizioni del centauro sono apparse subito disperate ed è deceduto poco dopo il suo arrivo all’ospedale di Rho.  

Il conducente dell’auto è ricoverato ma non è in pericolo di vita. I carabinieri sono ora al lavoro per stabilire le cause dell’incidente mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a bonificare e a mettere in sicurezza l’area dell’incidente. 

