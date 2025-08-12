Ultime News

12 Ago 2025 Compie 50 anni "Amici miei",
il grande classico con Ugo Tognazzi
12 Ago 2025 Dal Giappone in concerto
per gli ospiti de La Pace
12 Ago 2025 Montagnole di Piazza Roma,
finalmente cantiere al via
12 Ago 2025 "La telefonata che nessuno
vorrebbe mai ricevere"
12 Ago 2025 Gli infermieri del futuro a lezione
alle Figlie di San Camillo
Video Pillole

Brambilla “Due lupi condannati a morte in Alto Adige, danno enorme”

ROMA (ITALPRESS) – “A nulla sono serviti gli argomenti giuridici, i pareri di esperti, le obiezioni basate sul buon senso che abbiamo esposto ai politici e al Tar. Rei di aver fatto i lupi, due lupi della val Venosta a caso (come nelle barbare decimazioni degli eserciti del passato) sono condannati a morte”. Così Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, commenta la notizia dell’abbattimento di un lupo in Alta val
Venosta.

sat/gtr
Fonte video: Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente

© Riproduzione riservata
