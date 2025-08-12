I mercati di Campagna Amica e Coldiretti non si fermano nemmeno ad agosto. L’appuntamento è per domenica 17 agosto a Crema, con il mercato contadino, mentre domenica 24 agosto sarà la volta di Cremona con i banchetti di Piazza Stradivari. Due domeniche all’insegna dei prodotti offerti dalle campagne e aziende agricole del territorio cremonese.

Intanto, in questa settimana di Ferragosto, si registra il pienone anche negli agriturismi italiani, presi d’assalto da circa 650mila turisti, tra italiani e stranieri. Lo segnalano Coldiretti e Campagna Amica, che stimano un’alta occupazione delle strutture agrituristiche, tra pernottamenti, pranzi e cene, con molte zone dove si sta sfiorando già il tutto esaurito.

A trainare la vacanza in agriturismo è soprattutto la novità del turismo esperienziale legato al cibo. Secondo l’indagine Coldiretti/Ixè, quasi quattro italiani su dieci (39%) prenderanno parte ad attività come degustazioni, visite guidate a cantine, frantoi, caseifici o birrifici, corsi di cucina.

“Un fenomeno che conferma come l’agriturismo e l’agricoltura italiani siano oggi il simbolo di un turismo che fa dell’innovazione e della valorizzazione delle mille risorse presenti sul territorio nazionale i suoi punti di forza – sottolinea Elisa Mignani, titolare dell’agriturismo Il Campagnino di Pessina Cremonese e presidente di Terranostra Cremona, l’associazione per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio nata in casa Coldiretti – Anche nel nostro territorio, agriturismi e fattorie didattiche sono pronti ad accogliere le famiglie, puntando sui sapori tipici, sulla scoperta della vita in campagna, sul piacere di trascorrere una o più giornate immersi nel verde, nella bellezza che la natura ci offre”.

“Per noi Ferragosto è sempre una festa di famiglia allargata — racconta Paolo Riseri, titolare dell’agriturismo La Sorgente di Montodine — Quest’anno abbiamo registrato il tutto esaurito già da fine luglio: un segnale che le persone vogliono continuare a vivere la convivialità vera, quella che nasce intorno a un tavolo in campagna. Nel nostro menù, dopo gli antipasti pensati su quello che offre l’orto in questo mese, abbiamo voluto proporre sapori intensi e genuini, come il riso Carnaroli mantecato al taleggio Dop con peperoni grigliati e i tortelli di pasta fresca con ripieno di zucchine e salsiccia, piatti che profumano di tradizione. Per secondo non poteva mancare il pollo nostrano sfumato alla birra con cipolle al vino rosso, allevato direttamente da noi, con la stessa cura di una volta. E per concludere in allegria, dopo il dolce, grande anguriata per tutti in giardino, un momento conviviale che colora di rosso e di sorrisi il nostro Ferragosto e che visto le previsioni proverà a battere il gran caldo”.

Il turismo legato al cibo e all’esperienza in campagna è molto gettonato anche dagli stranieri, americani in testa, che approfittano delle vacanze in Italia per “fare il pieno” delle specialità Made in Italy che sugli scaffali delle città a stelle e strisce diventeranno più care con i dazi di Trump. Per molti turisti è diventata una gustosa abitudine quella di acquistare specialità enogastronomiche, come dono o come souvenir della vacanza in Italia.

“Nelle nostre domeniche-evento, proposte ad esempio in Piazza Stradivari a Cremona o presso la Rocca di Soncino, abbiamo modo di incontrare tanti turisti. Dimostrano grande attenzione per i prodotti tipici che proponiamo sui banchi del mercato di Campagna Amica. Tanti turisti, italiani e non, scelgono di acquistare un prodotto tipico, anche come ricordo del territorio che hanno visitato e ammirato”, conferma Daniela Antonioli, presidente di Agrimercato Cremona, l’associazione voluta da Coldiretti per la gestione dei mercati dei produttori agricoli in vendita diretta, sotto le bandiere di Campagna Amica, alla quale aderiscono le aziende che svolgono l’attività di vendita diretta.

In Italia le aziende agrituristiche attive sono circa 26mila, il 41% in più rispetto al 2008. Tra queste, 21mila offrono alloggio (81% del totale) con 303mila posti letto, mentre 13mila propongono ristorazione, per un totale di 535mila coperti. In forte crescita anche le attività accessorie: oltre 6mila agriturismi offrono degustazioni (+115% dal 2008) e 12mila propongono attività ricreative, sportive o culturali (+25% in 15 anni).

Dal punto di vista territoriale, il 31% si trova in montagna e il 53% in collina, con almeno un agriturismo presente nel 64% dei comuni italiani. Circa mille strutture operano in aree non turistiche e il 50% si trova in piccoli comuni sotto i 5mila abitanti, contribuendo così a sostenere le economie delle zone interne e frenare lo spopolamento.

