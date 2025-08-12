Ultime News

12 Ago 2025 Ecco l'ufficialità: Bondo
dal Milan alla Cremonese
12 Ago 2025 Da Regione 118mila euro a 6 Comuni
cremonesi per Polizie locali
12 Ago 2025 Campagna Amica, Ferragosto
tra agriturismi e mercati contadini
12 Ago 2025 Inps, contributo straordinario
aggiuntivo Assegno di inclusione
12 Ago 2025 Processione Madonna di Brancere,
tutto pronto. Diretta su CR1
Video Pillole

Carabinieri, Luongo ricorda Legrottaglie “La sua eredità vive”

ROMA (ITALPRESS) – “Carlo non è più tra noi, ma la sua eredità continua a vivere. Oggi, in questa solenne cerimonia, non compiamo soltanto un atto dovuto di riconoscimento istituzionale. Celebriamo l’essenza stessa di ciò che significa essere Carabiniere”. Lo ha detto il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, nel corso dell’incontro con i familiari del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso a Francavilla Fontana il 12 giugno scorso nel suo ultimo giorno di servizio. “Celebriamo i valori immutabili che Carlo ha incarnato fino all’ultimo respiro”, ha aggiunto Luongo.

sat/mca1

(Fonte video: Carabinieri)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...